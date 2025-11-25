İSTANBUL 16°C / 11°C
  Domenico Tedesco'nun işi zor! Fenerbahçe savunması alarm durumunda
Spor

Domenico Tedesco'nun işi zor! Fenerbahçe savunması alarm durumunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik maç öncesi savunma alarm veriyor. Takımdaki eksik oyuncular dikkat çekerken zorlu maçta teknik direktör Domenico Tedesco'nun kimlere forma vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

25 Kasım 2025 Salı 12:13
Domenico Tedesco'nun işi zor! Fenerbahçe savunması alarm durumunda
Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Ancak hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Perşembe günü Ferençvaroş maçı, Kanarya'yı bekliyor.

Bu kritik sınav öncesinde takımda ciddi eksikler bulunuyor. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

STOPER HATTINDA SEÇİM SIKINTISI

Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun UEFA listesinde yer almaması, teknik direktör Domenico Tedesco'yu stoper tercihi konusunda zor durumda bırakıyor. Alternatif olarak savunmanın merkezinde görev yapabilen Edson Alvarez düşünülebilirdi; ancak İsmail ve Fred'in cezalısı olması bu seçeneği kullanılamaz hâle getiriyor.

EN OLASI SENARYO SKRINIAR - MERT

Tedesco'nun önünde iki olasılık bulunuyor. İlki, daha önce çoğunlukla üçlü savunmada görev alan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak. Diğer ihtimal ise altyapıdan yetişen ve geçen sezon Karagümrük'te kiralık olarak iyi bir performans sergileyen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek. Ancak bu sezon yalnızca 2 dakika süre alan Yiğit'in oynama ihtimali düşük görünüyor. En olası senaryo, Milan Skriniar-Mert Müldür ikilisiyle sahaya çıkmak.

EKSİKLER LİSTESİ

Sakatlar: Çağlar, Szymanski

Cezalılar: Oosterwolde, İsmail, Fred

UEFA listesinde olmayanlar: Becao, Levent, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor

Kadro dışı: İrfan Can, Cenk

Bu durum, Fenerbahçe'nin Perşembe günü Macar rakibi karşısına dikkatli ve yaratıcı bir kadro ile çıkmasını zorunlu kılıyor.

