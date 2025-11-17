İSTANBUL 20°C / 16°C
Spor

Domenico Tedesco'nun işi zor! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür

Fenerbahçe'yi milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertli ekip 2025 yılının sonuna kadar ligde ve Avrupa'da toplam 7 kritik maça çıkacak. İşte detaylar...

17 Kasım 2025 Pazartesi 14:10
Domenico Tedesco'nun işi zor! İşte Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür
Fenerbahçe'yi milli maçların sona ermesiyle birlikte zorlu bir periyot bekliyor. Sarı lacivertliler için 2025 yılının sonuna kadar yoğun bir fikstür var.

Domenico Tedesco'nun ekibi, ligde ve Avrupa'da toplam 7 kritik maça çıkacak.

Fenerbahçe, bu sürece pazar günü deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Sarı lacivertliler, bu karşılaşmadan 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

14 HAFTADA DERBİDE GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, Aralık ayının ilk günü dev bir maça çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Tedesco'nun öğrencileri, derbi sonrasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, 11 Aralık'ta ise 2025 yılındaki son Avrupa maçını oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Brann ile Norveç'te 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısını ise İstanbul'da noktalayacak.

15 Aralık'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek sarı lacivertliler, 21 Aralık'taki İkas Eyüpspor maçıyla yılı tamamlayacak.

