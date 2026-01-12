Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi İsmail Yüksek

İsmail Yüksek, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun vazgeçmediği isimler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan çalıştırıcının oyun planının en önemli parçalarından biri durumunda.

Defansın önünde konumlanan milli oyuncu, performansıyla hem savunmada hem de hücumda arkadaşlarını rahatlatıyor.

Tedesco'nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek'in form grafiği de pozitif yönde değişim gösterdi.

24 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçların 18'ine 11'de başladı. Ligde maç başına 1 kez pas arası yapan İsmail Yüksek, 4,7 kez de top kazanıyor. Orta sahada dinamizmi artıran milli futbolcu, takımının atağa çıkmasında da büyük rol üstleniyor.

İsmail, son olarak Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde de 90 dakika forma giydi. Matteo Guendouzi ile iyi bir uyum yakalayan milli futbolcu, sezonun geri kalanı için Fransız oyuncuyla birlikte olumlu sinyal verdi.

İSMAİL YÜKSEK, MONTELLA'NIN DA DEĞİŞMEZLERİNDEN

İsmail Yüksek, A Milli Takım'da da Vincenzo Montella'nın değişmezlerinden biri oldu.

Dünya Kupası Elemelerinde sadece Bulgaristan deplasmanında dinlendirilen milli futbolcu, diğer maçlarda ortalama 72 dakika sahada kaldı. Yüzde 86 pas isabetiyle oynayan 26 yaşındaki futbolcu, çaldığı toplarla ön plana çıktı.