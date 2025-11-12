Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, sergilediği futbolla beğeni topluyor. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği isimlerin başında geliyor.

Malili oyuncu, Zecorner Kayserispor maçında da başarılı oyunuyla öne çıktı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Nene, galibiyetin mimarlarından oldu.

Genç futbolcu, 12 kez sarı lacivertli formayı giydi. 9 kez 11'de yer alan Dorgeles Nene, 3 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

Malili futbolcu, hücumda olduğu kadar savunmada da takımına yardımcı oluyor. Trendyol Süper Lig'de maç başına 1 kez top çalan Nene, 1,8 kez pas arası yapıyor.

Kazandığı topları kısa sürede ayağından çıkaran genç futbolcu, takımın hızlı hücum yapmasında büyük pay sahibi.

Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı'nda ise forma giydiği 27 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Genç futbolcunun, Afrika Uluslar Kupası'nda da sahada olması bekleniyor.