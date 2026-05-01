  • Domenico Tedesco'ya çifte talip! Yeni adresi belli oluyor
Domenico Tedesco'ya çifte talip! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco'ya Fiorentina ve Borussia Mönchengladbach talip oldu. Genç teknik adamın kısa sürede yeni adresini belirlemesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Akşam1 Mayıs 2026 Cuma 08:10
G.Saray mağlubiyetinden sonra görevine son verilen 40 yaşındaki teknik adam Domenico Tedesco'nun boşta kalma süresi uzun sürmeyecek.

Almanya'da doğan İtalyan asıllı hocaya iki ülkeden talip çıktı. İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Fenerbahçe'den boşa çıkan Tedesco'yu gündemine aldı. Kulübe yakın sitelerden Labaroviola, "Fiorentina kulislerinde Domenico Tedesco'nun ismi var.

Daha önce Serie A'da çalışmamış olması tek dezavantaj. Kendisi çeşitli farklılıklar sunabilecek bir teknik direktör" dedi. Alman medyasından bulinews ise Mönchengladbach'ın temas kurduğunu bildirdi: "Mevcut arayışlar içinde Tedesco öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen CV'si oldukça güçlü. Gladbach'ın gelişimi için bir fırsat olabilir. Tedesco için de iyi bir hamle gibi duruyor."

