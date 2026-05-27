  • Domenico Tedesco'yu hedef aldı! Romelu Lukaku'dan zehir zemberek sözler
Domenico Tedesco'yu hedef aldı! Romelu Lukaku'dan zehir zemberek sözler

2026 Dünya Kupası öncesi konuşan Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku, milli takımın eski teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Romelu Lukaku açıklamasında 'Oyuncular olarak bazı şeyleri sahada hemen anlarsınız. Planın çalışmayacağını hissediyorduk. Bu durum takım içinde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

27 Mayıs 2026 Çarşamba 16:44
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya, Belçika Milli Takımı'nın yıldız ismi Romelu Lukaku'dan dikkat çeken eleştiriler geldi. Deneyimli golcü, La Dernière Heure gazetesine yaptığı açıklamalarda özellikle EURO 2024 sürecinde takım içinde ciddi soru işaretleri yaşandığını söyledi.

Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez sonrası göreve gelen Tedesco'nun oyun anlayışına oyuncuların büyük bölümünün güvenmediğini ifade eden Lukaku, futbolcuların sahada planın işlemediğini hissettiğini belirtti.

TEDESCO'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Lukaku açıklamasında, "Oyuncular olarak bazı şeyleri sahada hemen anlarsınız. Planın çalışmayacağını hissediyorduk. Kevin De Bruyne'ye de sorabilirsiniz. Birçok genç oyuncu da aynı düşüncedeydi ancak forma kaybetme korkusuyla bunu dile getiremediler. Bu durum takım içinde ciddi bir hayal kırıklığı yarattı" dedi.

"THIERRY HENRY İSTENİYORDU"

Belçikalı yıldız, Roberto Martinez döneminin sona ermesinin ardından milli takım oyuncularının teknik direktörlük için farklı bir ismi düşündüğünü de açıkladı. Lukaku'ya göre takımın önemli bölümü, o dönem yardımcı antrenörlük yapan Thierry Henry'nin göreve gelmesini istiyordu.

Katar Dünya Kupası sonrası takım içinde bu konunun konuşulduğunu söyleyen Lukaku, "Hırvatistan maçından sonra takım içinde birçok oyuncu Henry'nin takımın başına geçmesini istediğini açıkça söylüyordu. Çünkü bizi gerektiğinde sert şekilde eleştirecek ve sorumluluk almamızı sağlayacak bir karakterdi" ifadelerini kullandı.

RUDI GARCIA SÖZLERİ

Belçika Milli Takımı'nda yeni dönemde göreve gelen Rudi Garcia hakkında ise daha olumlu konuşan Lukaku, deneyimli teknik adamın oyuncularla iletişimine dikkat çekti.

Golcü futbolcu, "Rudi Garcia oyuncuların fikirlerini dinliyor ama son kararı yine kendisi veriyor. Bu yaklaşım takım içinde olumlu karşılandı. Oyuncular artık daha olgun ve daha bilinçli hareket ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.

  • Romelu Lukaku
  • Domenico Tedesco
  • Fenerbahçe
  • teknik direktör

