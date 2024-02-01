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Spor

Domingos Duarte'den Beşiktaş'a kötü haber geldi!

İsmi sık sık Beşiktaş ile anılan Portekizli stoper Domingos Duarte, Getafe'de kalma kararı aldı.

1 Şubat 2024 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Domingos Duarte'den Beşiktaş'a kötü haber geldi!
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Avrupa'da kış transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş'a kadrosuna katmak istediği Domingos Duarte'den kötü haber geldi.

KALMA KARARI VERDİ

The Athletic'de yer alan habere göre Portekizli stoper Domingos Duarte, Getafe'de kalma kararı aldı.

Haberin detaylarında Beşiktaş ve Flamengo'nun kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki Portekizli stoper kış transfer döneminde Getafe'den ayrılmak istemediğini ve yaz transfer döneminde gelen tekliflerini dinleyeceği söylendi.

Domingos Duarte'nin, Real Madrid ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alacağı da kaydedildi.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Getafe formasıyla 13 resmi maça çıkan Domingos Duarte bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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