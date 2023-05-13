Dominic Torrent'e Brezilya'dan talip

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in ardından göreve gelen, sezonu sonu ise takımdan ayrılan Domenec Torrent'e talip çıktı. Brezilya takımı, Katalan çalıştırıcıyı takımının başında görmek istiyor.
Brezilya Ligi ekiplerinden Cuiaba, İspanyol teknik adam için harekete geçti. Cuiaba'nın yöneticileri Torrent'in Güney Amerika'daki temsilcisi Carlos Leite ile masaya oturdu.
Torrent'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
60 yaşındaki teknik adam, daha önce Brezilya'da yaklaşık 4 ay Flamengo'yu çalıştırmıştı.
Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Torrent, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.