İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5693
  • EURO
    45,5075
  • ALTIN
    4284.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı rahat geçti
Spor

Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı rahat geçti

Dominik Cumhuriyeti, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında karşılaştığı Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı rahat geçti
ABONE OL

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti, Belçika'yı 3-0 yendi.

Dominik Cumhuriyeti organizasyonda 3. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Nicholas Cassado (Arjantin), Erdal Akıncı (Türkiye)

Belçika: Demeyer, Martin, Lemmens, Van Avermaet, Van Sas, Herbots (Rampelberg, Radovic, Koulberg, Nagels, Verhelst, Van Elsen, Fransen)

Dominik Cumhuriyeti: Arias, B. Martinez, Gaila, A. Rodriguez, Pena Isabel, Gonzalez (Y. Rodriguez, Puente, Caraballo, Tapia, Marte)

Setler: 14-25, 18-25, 25-27

Süre: 84 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.