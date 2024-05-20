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Spor

Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer aldı

Hırvatistan Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş kadrosu açıklandı. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic de yer aldı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda yer aldı
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Hırvatistan Milli Takımı, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) için geniş kadrosunu açıkladı.

Hırvatistan'ın kadrosunda Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic de yer aldı.

İşte Hırvatistan kadrosu:

Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic.

Savunma: Domagoj Vida, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic, Marin Pongracic

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Luka Sucic, Martin Baturina.

Hücum: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Bruno Petkovic, Marko Pjaca, Ante Budimir, Marco Pasalic.

26 kişi içinde yer almayan ancak geniş kadroya dahil edilen isimler:

Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Kristian Jakic, Dominik Kotarski, Toni Fruk, Marin Ljubicic, Igor Matanovic, Niko Kristian Sigur, Petar Sucic.

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