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Spor

Dominik Livakovic için karar verildi

Fenerbahçe'nin son oynadığı Konferans Ligi maçında kaleyi İrfan Can Eğribayat korumuştu. Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçta ise yeniden Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in kaleyi devralması bekleniyor.

17 Aralık 2023 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Dominik Livakovic için karar verildi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Dominik Livakovic ile ilgili kararını verdi.

Hafta içindeki Spartak Trnava karşılaşmasında teknik direktör İsmail Kartal, eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a teslim etmişti.

Bu mücadelede yedek soyunan Kanarya'nın birinci kalecisi konumundaki Dominik Livakovic'in, Kayserispor deplasmanında yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin kalesini koruduğu 15 resmi maçta 19 gol yedi, 6 maçta ise kalesini gole kapattı.

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