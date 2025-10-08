İSTANBUL 18°C / 13°C
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in İspanyol ekibinde yedek kaldığı için mutsuz olduğu öğrenildi. Transfer sürecinde bulunan bir aracı ise Livakovic için 'Sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Ekim 2025 Çarşamba 14:46
Fenerbahçe'den Girona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanya'da şu ana kadar aradığını bulamadı.

Livakovic, transfer olduğundan bu yana Girona formasıyla sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Dominik Livakovic, Girona'da yedek kalmaktan memnun değil ve bu konuyla ilgili çevresine dert yakınmaya başladı.

Livakovic'in transferinde yer alan bir aracının da Hırvat file bekçisi ile ilgili, "Şikayet ediyor ve bu konuda haklı. Onu transfer etmak isteyen Girona'ydı, transfer için her şeyi yaptılar. Livakovic, sadece oynayabilmek için büyük bir gelirden vazgeçti. Şimdi tek bir maç bile oynamıyor, teknik direktör onu oynatmıyor." sözlerine yer verildi. Transferde yer alan söz konusu aracının iddiasına göre, Girona, Livakovic transferinde ısrarcı oldu ve 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de daha yüksek bir geliri bırakarak transfere ikna etti.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den Girona'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.

