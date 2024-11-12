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Spor

Dominik Livakovic kalesine duvar ördü

Bu sezon ligde oynanan 11 maçta kalesinde yalnızca 9 gol gören Fenerbahçe'de Hırvat file bekçisi kaleye adeta duvar ördü.

12 Kasım 2024 Salı 14:51 - Güncelleme:
Dominik Livakovic kalesine duvar ördü
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Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, bir maçta daha kalesini gole kapatmayı başardı.

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle startı veren sarı-lacivertliler, ardından aldığı 8 galibiyetin 7'sinde kalesinde gol görmedi. Rize'yi 5-0, Alanya'yı 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Bodrum'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, Sivas'a da gol şansı tanımadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon bir tek Trabzonspor'u 3-2 yendiğinde kalesinde gol gördü. Bu goller de penaltıdan geldi.

Sezonun geride kalan kısmında ligde oynadığı 11 maçta da kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

EN FAZLA GOL ATAN 2. TAKIM FENERBAHÇE

Bu sezon, rakip ağları 27 kez havalandıran Fenerbahçe, ligde en çok gol atan 2'nci takım. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu.

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