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Spor

Dominik Livakovic kendine geldi! Yükselişin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sık sık eleştirilerin hedefi olan ve geçtiğimiz haftalarda ayrılığın eşiğine gelen Dominik Livakovic, Fatih Karagümrük'te performansıyla büyük beğeni topladı. Hırvat kalecideki bu yükselişin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sabah16 Nisan 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
Dominik Livakovic kendine geldi! Yükselişin perde arkası ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Dominik Livakovic, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olmuştu. Yediği hatalı goller, iyi antrenman yapamamasına bağlanmış, kendisini Dinamo Zagreb'ten tanıyan kaleci antrenörü Sandro Zufic 14 Şubat'ta transfer edilerek teknik heyete katılmıştı. Ancak Trabzonspor maçındaki tribün ve saha olayları, duygusal bir karaktere sahip olan 29 yaşındaki eldiveni yol ayrımına getirdi. Psikolojisinin bozukluğu 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında yediği hatalı gollerle kendini hissettirdi.

KARŞI KARŞIYA DA GOLE İZİN VERMEDİ

Fatih Karagümrük maçında futbolseverler bambaşka bir Livakovic izledi. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lükte büyük payı olan tecrübeli file bekçisi o günlerdeki gibi kalesinde devleşti. Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarış 'Şampiyonluğun habercisi' olarak değerlendirildi. 29 yaşındaki eldiven, Karagümrük mücadelesinde bir gol yemesine rağmen 7 şutun 6'sında klasını konuşturdu.

'KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEKSİN'

Bu geri dönüşte Sandro Zufic'in büyük payı olduğu öğrenildi. Başarılı antrenör son 3 gün Livakovic üzerinde ekstra mesai yaparken sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşmalarıyla öğrencisini takımda kalması yönünde ikna etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kendisinin büyük payı olacağından, taraftarın desteğine kadar pek çok konuda fikirlerini paylaşan Zufic, "Burada kalmalısın ve Livakovic'in kim olduğunu göstermelisin" sözleri etkisini hissettirdi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin sezon başında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Livakovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki kaleci bu sezon 40 resmi maçta 3600 dakika oynadı. 43 gol yerken, 16 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.

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