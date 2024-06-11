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Spor

Dominik Livakovic: Mourinho ile çalışacak olmak büyük bir onur

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2024 Salı 22:26 - Güncelleme:
Dominik Livakovic: Mourinho ile çalışacak olmak büyük bir onur
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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Jose Mourinho'nun Hırvatistan Milli Takım'na yaptığı ziyaret hakkında konuştu.

Hırvat kaleci yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho, otele geldiği için çok teşekkür ediyorum. Onunla çalışacak olmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

"GEREKSİZ DÜŞÜNMEYECEĞİM"

Başarılı oyuncu EURO 2024 için ise, "EURO 2024 benim üçüncü büyük turnuvam olacak. Bu önceki deneyimlerime kıyasla çok daha kolay olacak. Hazırlanması daha kolay çünkü gereksiz şeyleri daha az düşüneceğim. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Hırvatistan Milli Takımı formasını 54 kez giydi ve 19 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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