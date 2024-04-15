Dominik Livakovic performansıyla maça damga vurdu

Fenerbahçe'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Karagümrük maçındaki performansıyla beğenileri topladı.

Avrupa'da 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında iki hata yapan ve golleri yiyen Dominik Livakovic büyük eleştiri almıştı. Hırvat kaleci dün ise yaptığı hamlelerle galibiyette önemli rol oynadı.

32. dakikada orta sahadan topu alan Güven'le karşı karşıya kaldı ancak ayaklarıyla kritik bir kurtarışa imza attı. Yine 90+2'de Markao'nun kafasında topu parmak uçlarıyla kornere çeldi.

Bir gol yemesine rağmen kalesine gelen toplam 7 şutun 6'sında başarılıydı.

"EN İYİ OYUNUNU OYNADI"

Teknik direktör İsmail Kartal da kalecisini "En iyi oyununu oynadı" diyerek kutladı.