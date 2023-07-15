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Spor

Dominik Livakovic, taraftarlara veda etti

Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında sahaya çıkan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, maç sonunda taraftarlara veda etti.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Dominik Livakovic, taraftarlara veda etti
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Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb taraftarına veda etti.

Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Dominik Livakovic transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında Hırvat kaleci Dominik Livakovic taraftarına veda etti.

Hajduk'u 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo zagrep'te Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftara el salladı.

Dominik Livakovic'in bu hareketi oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.

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