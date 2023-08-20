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Spor

Dominik Livakovic transferi hayırlı olsun! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe, uzun süredir beklediği Dominik Livakovic için geri sayıma geçti. Hırvatistan basınının haberine göre; Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı. Hırvat file bekçisi, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

20 Ağustos 2023 Pazar 18:43 - Güncelleme:
Dominik Livakovic transferi hayırlı olsun! İşte geliş tarihi
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Hırvatistan'tan Jutarnji'nin haberine göre; Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı. Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Atina'da AEK karşısında Dinamo Zagreb formasıyla son maçına çıktı ve ayrılık hazırlıklarına başladı.

DOMINIK LIVAKOVİC, İSTANBUL'A GELİYOR

Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, uzun süre önce Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE'NİN 12. TRANSFERİ OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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