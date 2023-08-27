Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi taraftarı selamladı, dün de ilk idmanına çıktı, rövanşta eldivenleri devralmaya hazırlanıyor.

Altay Bayındır'ın Manchester United'a transferi sonrası İsmail Kartal, İrfan Can Eğribayat'a partner istemiş, gündemdeki Livakovic için yönetim uygun zamanı beklemişti.

Twente ile oynanan ilk maç öncesi gerçekleşen transfer ile Sarı-Lacivertli ekip kaleci sorununa da büyük ölçüde çare buldu.

RÖVANŞTA KALEYİ DEVRALIYOR

Takımı Dimamo Zagreb'in hem Avrupa Kupası hem de Hırvatistan Ligi maçlarında forma giyen Livakovic için Twente ile 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak olan rövanş maçı bir anlamda vitrin olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk maçın 5-1'lik skorunu göz önünde bulundurup Hırvat file bekçisine bu karşılaşmada ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Başarılı eldiven dün de Sarı-Lacivertliler'le ilk idmanına çıkmıştı.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi.

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı.

Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.