Spor

Dominik Livakovic, Zagreb yolcusu

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic belirsizliği sürerken, Hırvat kalecinin önceliği netleşti. Pek çok takımdan gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki file bekçisi, Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Dominik Livakovic, Zagreb yolcusu
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic bilmecesi devam ediyor. Sezon başında kiralandığı Girona'dan ayrılma kararı alan Hırvat file bekçisinin kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu oldu.

Ajax, 30 yaşındaki eldiveni kiralamak istiyor. Ancak Hollanda ekibi, başarılı oyuncunun 3 milyon euroluk maaşını ödemeye sıcak bakmıyor. Juventus'un yedek kalecisi olmayı kabul etmeyen Hırvat eldiven; İtalya'dan Genoa, Yunanistan'dan ise Panathinaikos'un tekliflerini geri çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Livakovic'in tek hedefi evine dönmek. Başarılı kaleci, Dinamo Zagreb forması giymek uğruna Fenerbahçe'den aldığı 3 milyon euroluk maaşını 2 milyon euroya indirmeyi kabul etti. Oyuncu tarafında anlaşma tamam, gözler Fenerbahçe yönetiminde. Sarı-Lacivertliler, 3 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen Zagreb'in teklifi ise satın alma opsiyonuyla kiralama.

