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Spor

Dominik Livakovic, Zufic ile yeniden doğdu!

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe gelen Dominil Livakovic yediği hatalı gollerle eleştiri toplamıştı. Hırvat eldiven, kaleci antrenörü Zufic'in takıma katılmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.

Takvim29 Nisan 2024 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Dominik Livakovic, Zufic ile yeniden doğdu!
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Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in son haftalardaki performansında Dinamo Zagreb'te 3 yıl birlikte çalıştığı Sandro Zufic'in Fenerbahçe'de göreve başlamasıyla gözle görülür bir artış gözlemlendi.

Sezona Tokatspor'dan getirilen kaleci antrenörü Haluk Kaplan'la başlayan tecrübeli eldiven yediği goller ve yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

ZUFIC İLE TAM NOT ALDI

14 Şubat'ta Kaplan'ın yerine göreve getirilen vatandaşı Zufic'le idmanlarda çok iyi çalışan ve dil problemini de atlatan 29 yaşındaki file bekçisi bu tarihten itibaren çıktığı maçlarda yaptığı kurtarışlarla taraftarlardan da tam not aldı.

Takımının Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta gol yemesine rağmen kalesine gelen 6 şutu çıkaran Hırvat kaleci, Olympiakos ile oynanan rövanş maçında da normal süre ve uzatmalarda kritik kurtarışlara imza atmış, 2 de penaltı çıkarmasına rağmen Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda etmesine engel olamamıştı. Livakovic, Beşiktaş derbisinde de etkili bir performans ortaya koymuştu.

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