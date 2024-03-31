İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dominik Livakovic'e en büyük destek İsmail Kartal'dan
Spor

Dominik Livakovic'e en büyük destek İsmail Kartal'dan

Trabzon'da yaşanan olaylardan çok fazla etkilenen Dominik Livakovic'e en büyük desteği Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü İsmail Kartal verdi

31 Mart 2024 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'e en büyük destek İsmail Kartal'dan
ABONE OL

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında darp edilen kaleci Dominik Livakovic'e hocası İsmail Kartal'dan destek geldi...

Trabzonspor deplasmanında çıkan olaylardan en çok hasar olan oyuncuların başında Livakovic gelmişti.

Maç sırasında su yağmuruna tutulan, gelen bir yabancı madde sonrası yüz bölgesinde kanama meydana gelen Livakovic, sahaya giren taraftarların da saldırısına uğramıştı.

Olaylardan fazlasıyla etkilenen ve ayrılma ihtimalini de seçenekler arasına koyduğu iddia edilen Hırvat file bekçisi ile teknik direktör İsmail Kartal'ın özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kartal'ın bir kez daha geçmiş olsun dediği Livakovic'e, "Bu tür ortamlara alışmak zorundayız. Bizler, her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte işine odaklanmaya çalış. Çünkü sen bu takımın çok önemli parçalarından birisin" dediği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.