Dominik Livakovic'e en büyük destek İsmail Kartal'dan

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında darp edilen kaleci Dominik Livakovic'e hocası İsmail Kartal'dan destek geldi...

Trabzonspor deplasmanında çıkan olaylardan en çok hasar olan oyuncuların başında Livakovic gelmişti.

Maç sırasında su yağmuruna tutulan, gelen bir yabancı madde sonrası yüz bölgesinde kanama meydana gelen Livakovic, sahaya giren taraftarların da saldırısına uğramıştı.

Olaylardan fazlasıyla etkilenen ve ayrılma ihtimalini de seçenekler arasına koyduğu iddia edilen Hırvat file bekçisi ile teknik direktör İsmail Kartal'ın özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kartal'ın bir kez daha geçmiş olsun dediği Livakovic'e, "Bu tür ortamlara alışmak zorundayız. Bizler, her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte işine odaklanmaya çalış. Çünkü sen bu takımın çok önemli parçalarından birisin" dediği ifade edildi.