Dominik Livakovic'e komşudan talip çıktı!

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından, büyük şok geçiren Dominik Livakovic için flaş bir gelişme yaşandı.
Hırvat eldiven Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.
OLYMPIAKOS LIVAKOVIC'LE İLGİLENİYOR
Tecrübeli file bekçisiyle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi. Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe kalesini bu sezon 36 maçta koruyan Livakovic, kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 13 maçta da kalesini gole kapadı.