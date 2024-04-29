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Spor

Dominik Livakovic'e komşudan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci sezon boyunca yaptığı kritik hamlelerle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 29 yaşındaki deneyimli eldivene Yunanistan'dan talip çıktı.

Sabah29 Nisan 2024 Pazartesi 10:32 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'e komşudan talip çıktı!
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Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından, büyük şok geçiren Dominik Livakovic için flaş bir gelişme yaşandı.

Hırvat eldiven Livakovic'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

OLYMPIAKOS LIVAKOVIC'LE İLGİLENİYOR

Tecrübeli file bekçisiyle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi çeyrek finalinde eleyen Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi. Yunan ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı da ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe kalesini bu sezon 36 maçta koruyan Livakovic, kalesinde 40 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 13 maçta da kalesini gole kapadı.

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