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Spor

Dominik Livakovic'e övgü üstüne övgü! ''Koruyucu bir kalkan gibi''

Geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapayan Dominik Livakovic'e ülkesi Hırvatistan'dan övgü yağdı. Hırvat basınında derbi öncesi önemli bir istatistik elde ettiği vurgulanan oyuncu için 'Koruyucu bir kalkan gibi gol yemedi. Derbiye hazır.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam17 Eylül 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'e övgü üstüne övgü! ''Koruyucu bir kalkan gibi''
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Bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapayan Dominik Livakovic, geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmemiş oldu. Geçen sezon 7 milyon euroya D.Zagreb'den gelen 1995 doğumlu kaleci, beklentilerin altında kalmıştı.

Hırvat file bekçisinin performansı ülkesinde de övüldü. IndexHR: "Üst üste 3 maçta gol yemedi, takımına kazandırdı." 24sata: "Koruyucu bir kalkan gibi gol yemedi. Derbiye hazır." Novinehr: "Galatasaray öncesindeki maçta yine kalesini başarılı şekilde korudu." Vijesti91: "Maçların tamamında oynadı ve gol yemedi." Tportal: "Hırvat mili kaleci, kalesini korudu ve üst üste 3 kez gol yemedi." Timers: "Tadic'in asisti ve golü, Livakovic'in performansıyla Fenerbahçe kazandı.

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