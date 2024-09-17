Bu sezon ligde oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapayan Dominik Livakovic, geçen sezonla birlikte son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol görmemiş oldu. Geçen sezon 7 milyon euroya D.Zagreb'den gelen 1995 doğumlu kaleci, beklentilerin altında kalmıştı.

Hırvat file bekçisinin performansı ülkesinde de övüldü. IndexHR: "Üst üste 3 maçta gol yemedi, takımına kazandırdı." 24sata: "Koruyucu bir kalkan gibi gol yemedi. Derbiye hazır." Novinehr: "Galatasaray öncesindeki maçta yine kalesini başarılı şekilde korudu." Vijesti91: "Maçların tamamında oynadı ve gol yemedi." Tportal: "Hırvat mili kaleci, kalesini korudu ve üst üste 3 kez gol yemedi." Timers: "Tadic'in asisti ve golü, Livakovic'in performansıyla Fenerbahçe kazandı.