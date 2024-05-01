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Spor

Dominik Livakovic'in bir değil birçok talibi çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e Avrupa'dan çeşitli talipler çıktı.

Akşam1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'in bir değil birçok talibi çıktı!
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.

BİRÇOK TALİBİ VAR!

Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak. Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü.

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