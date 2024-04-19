Dominik Livakovic'in kurtarışları Fenerbahçe'ye yetmedi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek turnuvadan elendi.

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente takımlarını eledi. Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden Fenerbahçe, grubu 12 puanla lider tamamladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

LIVAKOVIC YETMEDİ

Bu turda da Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 0-1'lik skorlarla eleyerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Yunan temsilcisine ilk maçta 3-2 kaybeden Fenerbahçe, ikinci maçta 1-0 üstünlük kurarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken penaltı atışlarına geçildi. Livakovic'in 2 penaltı kurtarmasına rağmen, 3 penaltıdan yararlanamayan Fenerbahçe, yarı final biletini rakibine kaptırdı.

40 ATTI, 17 YEDİ

Konferans Ligi'nde bu sezon elemeler dahil 16 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.