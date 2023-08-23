Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferini heyecanla beklerken, sarı-lacivertlileri şaşırtan bir açıklama geldi.

Hırvat basını, 28 yaşındaki Dominik Livakovic'in günlerdir Fenerbahçe için uçağa bineceğini ve çarşamba günü İstanbul'da olacağını duyururken, bu kez yeni bir açıklama geldi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Dinamo Zagreb'te teknik direktör Sergej Jakirovic, maç öncesinde Livakovic ile ilgili konuştu.

"LIVAKOVİC MAÇTA OYNAYACAK"

"Dominik Livakovic, Sparta Prag maçında Dinamo Zagreb kalesinde olacak mı?" sorusunu cevaplayan Jakirovic, "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak." açıklamasını yaptı.

SPARTA PRAG MAÇLARI İÇİN ÖZEL TALEP

Bu açıklamanın ardından Dinamo Zagreb'in Livakovic'i Sparta Prag ile oynanacak iki maçta oynatarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediği ve ondan sonra Hırvat kalecinin Fenerbahçe'ye gitmesine izin vereceği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in bu talebi karşısında nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

Öte yandan kısa bir süre önce Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve Sarı-lacivertlilerin, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.