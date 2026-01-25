İSTANBUL 16°C / 10°C
Dominik Livakovic'ten geri dönüş kararı

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic geleceği hakkında kararını verdi.

25 Ocak 2026 Pazar 13:56
Dominik Livakovic'ten geri dönüş kararı
İspanya La Liga'da pazartesi günü Getafe ile karşılaşacak Girona, yeni transferi Marc-Andre ter Stegen'i bu maça yetiştirmek istiyor.

İspanyol ekibi, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Stegen'in henüz La Liga listesine yazamadı.

FORMASINI VERMEK İSTİYORLAR

AS'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'den kiralanan Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Girona, Livakovic ile vedalaşıp Hırvat eldivenin giydiği 1 numaralı formayı Stegen'e emanet etmek istiyor.

Girona, pazartesi maça kadar olan dilimde Livakovic ile yollarını ayıramazsa, Stegen'e başka bir numara verecek.

GELECEĞİ İÇİN NET KARAR

Girona'dan ayrılmak isteyen ve sözleşme fesih isteğini aylar öncesinden dile getiren Livakovic ise geleceği konusunda net bir tavır ortaya koyuyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Livakovic, birkaç teklif almasına rağmen eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek konusunda ısrar ediyor.

İSPANYA'DA MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Livakovic, İspanyol ekibinde maça çıkmadı.

