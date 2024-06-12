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Spor

Dominik Livakovic'ten Jose Mourinho yorumu! ''Onunla çalışmak büyük onur''

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Dominik Livakovic, EURO 2024 öncesi basın toplantısında konuştu. 29 yaşındaki başarılı kaleci, yeni sezonda teknik direktör Jose Mourinho ile çalışacağı için duyduğu mutluluğu anlattı. İşte detaylar...

12 Haziran 2024 Çarşamba 13:02 - Güncelleme:
Dominik Livakovic'ten Jose Mourinho yorumu! ''Onunla çalışmak büyük onur''
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala Hırvatistan'da Dominik Livakovic basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Livakovic açıklamasında, "Otele gelip bizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Onunla birlikte çalışmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Bundan dolay çok mutluyum." dedi.

EURO 2024 YORUMU

Livakovic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası içinse şunları söyledi, "Bu, birinci kaleci olarak benim üçüncü turnuvam. Önceki deneyimlerime kıyasla benim için daha kolay. Nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum."

Hırvatistan, EURO 2024'te grup etabında İspanya, Arnavutluk ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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