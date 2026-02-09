İSTANBUL 11°C / 5°C
Sezonun ilk yarısında Girona'da kiralık olarak forma giyen Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralık olarak geri döndü. Hırvat basınına konuşan 31 yaşındaki deneyimli kaleci transfer için 'Duygularım harika. Ayrıldığımda bu kadar erken döneceğimi beklemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Dinamo formasını yeniden giymek müthiş bir his.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

9 Şubat 2026 Pazartesi 10:48
Dominik Livakovic'ten transfer itirafı! ''Beklediğimden daha erken döndüm''
Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakovic, yeniden Dinamo Zagreb forması giymenin mutluluğunu yaşıyor. Zadar doğumlu file bekçisi, kulübün resmi kanalı Dinamo+'a verdiği röportajda dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Dinamo'ya döndükten sonra ilk maçında HNL'de Vukovar karşısında alınan 3-1'lik galibiyette kaleyi devralan Livakovic, yeniden Zagreb formasını giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA ERKEN DÖNDÜM"

Dinamo'ya dönüşüyle ilgili konuşan deneyimli kaleci, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Duygularım harika. Ayrıldığımda bu kadar erken döneceğimi beklemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Dinamo formasını yeniden giymek müthiş bir his."

300 MAÇ HEDEFİ

İlk döneminde Dinamo formasıyla 293 maça çıkan Livaković, önemli bir kilometre taşına yaklaştığını da dile getirdi:

"293 maçta kalmak biraz tuhaf olurdu. Sağlıklı kalıp 300 maça ulaşmayı umuyorum. Böyle büyük bir kulüpte bu sayı gerçekten çok değerli. Her futbolcu bununla gurur duyar."

"İTALYA'DAN TEKLİFLER VARDI AMA KARARIM NETTİ"

Transfer sürecinde başka kulüplerin de ilgisi olduğunu söyleyen Livaković, tercihini belirleyen faktörleri açıkladı:

"Özellikle İtalya'dan birçok teklif vardı. Ancak Dinamo yönetimiyle Kasım ayında anlaşmıştım. Ondan sonra başka hiçbir kulüp ilgimi çekmedi. Bu kararı hem sportif nedenlerle hem de Dinamo'ya duyduğum duygusal bağ nedeniyle aldım."

