Dominik Szoboszlai: İlk saniyeden itibaren oyuna odaklandık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Dominik Szoboszlai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunuz biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur" dedi.

Szoboszlai, "Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım bir kaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık" dedi.

HUGO EKİTİKE: DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİM

Maç sonu konuşan Ekitike, "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Salah bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti" dedi.