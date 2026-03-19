İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3308
  • EURO
    50,8234
  • ALTIN
    6889.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Dominik Szoboszlai: İlk saniyeden itibaren oyuna odaklandık

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadele sonrası İngiliz ekibinin yıldız ismi Dominik Szoboszlai karşılaşmayı değerlendirdi.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 01:48 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelen Liverpool'da Dominik Szoboszlai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunuz biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur" dedi.

Szoboszlai, "Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım bir kaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık" dedi.

HUGO EKİTİKE: DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİM

Maç sonu konuşan Ekitike, "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Salah bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti" dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.