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Spor

Dominik Szoboszlai, Liverpool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Leipzig forması giyen Macar yıldız Dominik Szoboszlai ile anlaşmaya vardı.

2 Temmuz 2023 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Dominik Szoboszlai, Liverpool'da
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İngiltere Premier Lig devlerinden Liverpool kadrosuna bir önemli yıldızı daha kattı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Leipzig forması giyen Macar yıldız Dominik Szoboszlai ile anlaşmaya varıldı. Liverpool, Alman ekibine bu transfer için 70 milyon euro bonservis ödeyecek.

Sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki futbolcu, Merseyside ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Orta saha ve kanatlarda görev alan Szoboszlai geçtiğimiz sezon Leipzig ile 46 maçta 10 gol 13 kaydetmişti.

Liverpool'un resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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