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Spor

Doncic maça damga vurdu! Lakers farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Batı Konferansı ekibi Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. Paycorn'da oynanan mücadeleyi Lakers, 126-99 kazandı.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 01:20 - Güncelleme:
Doncic maça damga vurdu! Lakers farklı kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Batı Konferansı ekibi Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

Paycorn'da oynanan mücadeleyi Lakers, 126-99 kazandı.

Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Austin Reaves 20 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve Lebron James 19 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı.

Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 sayı, 3 ribaund ve 9 asistlik performansı farkın önüne geçemedi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Lakers, galibiyet sayısı 48'e çıkardı. Oklahoma City Thunder ise 14. mağlubiyetini aldı.

NBA'de 9 Nisan Çarşamba gününde iki takım yeniden karşılaşacak.

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