7 Eylül 2025 Pazar
Spor

Doncic, Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya ile İtalya, çeyrek final için parkeye çıktı. Letonya'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Slovenya, 84-77 kazandı.

7 Eylül 2025 Pazar 21:50
Doncic, Slovenya'yı çeyrek finale taşıdı
Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya ile İtalya, çeyrek final için parkeye çıktı.

Letonya'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Slovenya, 84-77 kazandı.

Los Angeles Lakers'in yıldızı Luka Doncic'in attığı 42 sayı ile birlikte galibiyetin mimarı oldu.

Bu sonuçla birlikte üst tura yükselen Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

DONCIC'İN TOPLAM PERFORMANSI

Slovenya'nın yıldız ismi Luka Doncic, karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

