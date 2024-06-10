Doncic: Top kayıplarım ve serbest atışlarım yüzünden galibiyetten olduk

Doncic 32 sayı, 11 ribaund, 11 asist ve 4 top çalma kaydetmesine rağmen, takımının 2. maçta Celtics'e 98-105 mağlup olarak NBA Finallerinde 0-2 geriye düşmesinden, top kayıplarını ve kaçırdığı serbest atışları gerekçe göstererek kendisini sorumlu tuttu:

"Bir işe yaramadı çünkü yelnildik. Günün sonunda biraz daha şut sokabilmemiz lazım. Sanırım top kayıplarım ve kaçırdığım serbest atışlar yüzünden galibiyetten olduk. Daha iyi oynamam lazım. Bu iki kategoride daha iyi bir iş ortaya koymamız ve ayrıca şut sokabilmemiz lazım."

Serinin ilk iki maçında açık ara takımının en iyisi olan Luka, Kyrie Irving de dahil olmak üzere ekibin 20 sayı barajını geçen tek oyuncusu oldu. 2. maçta serbest atış çizgisinde zorlanan Doncic, 4/8 isabetle oynarken ayrıca sekiz tane de top kaybı yaptı.

3. maç ise Çarşamba gecesi Dallas'ta oynanacak.