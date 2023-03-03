İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,905
  • EURO
    20,075
  • ALTIN
    1120.69
  • BIST100
    5246.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dallas, Philadelphia'yı 133-126 mağlup etti
Spor

Dallas, Philadelphia'yı 133-126 mağlup etti

NBA takımlarından Dllas Mavericks, yıldız oyuncuları Luka Doncic ve Kyrie Irving'in 82 sayı attığı Philadelphia 76ers mücadelesini 133-126 kazandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Dallas, Philadelphia'yı 133-126 mağlup etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncuları Luka Doncic ile Kyrie Irving'in toplam 82 sayı attığı maçta, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 133-126 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Mavericks, 25 isabetli üç sayılık atışla tamamladıkları karşılaşmada, Sixers'ı 7 sayı farkla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

Sezonun 33. galibiyetini alarak konferansında 6. sırada yer alan Mavericks'te Doncic 42 sayı ve 12 asist, Irving 40 sayı ve 6 asist kaydetti. Mavericks tarihinde ilk kez, bir maçta iki oyuncu 40 sayı barajına ulaştı. Reggie Bullock 15, Christian Wood 10 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 22. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 35 sayı ve 8 ribaunt, Tyrese Maxey 29 sayı, James Harden 27 sayı ve 13 asist, De'Anthony Melton 12 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Toronto Raptors: 119-108

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 133-126

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 110-99

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-91

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.