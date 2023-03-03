Dallas, Philadelphia'yı 133-126 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncuları Luka Doncic ile Kyrie Irving'in toplam 82 sayı attığı maçta, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 133-126 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren Mavericks, 25 isabetli üç sayılık atışla tamamladıkları karşılaşmada, Sixers'ı 7 sayı farkla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

Sezonun 33. galibiyetini alarak konferansında 6. sırada yer alan Mavericks'te Doncic 42 sayı ve 12 asist, Irving 40 sayı ve 6 asist kaydetti. Mavericks tarihinde ilk kez, bir maçta iki oyuncu 40 sayı barajına ulaştı. Reggie Bullock 15, Christian Wood 10 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 22. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 35 sayı ve 8 ribaunt, Tyrese Maxey 29 sayı, James Harden 27 sayı ve 13 asist, De'Anthony Melton 12 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Toronto Raptors: 119-108

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 133-126

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 110-99

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 115-91