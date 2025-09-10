İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Doncic'in çabası yetmedi, Almanya yarı finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Slovenya adına 39 sayıyla yıldızlaşan Luka Doncic'in performansı galibiyet için yeterli olmadı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Doncic'in çabası yetmedi, Almanya yarı finale yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 yenerek yarı finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu Almanya, EuroBasket'te üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Almanya, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Almanya: Schröder 20, Obst 10, Bonga 7, Theis 15, Wagner 23, Lo 11, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 8, Tristan da Silva 5

Slovenya: Doncic 39, Nikolic 4, Hrovat 11, Muric 4, Krampelj 9, Prepelic 13, Radovic 4, Omic 7, Stergar

1. Periyot: 21-32

Devre: 45-51

3. Periyot: 70-74

Beş faulle çıkanlar: 35.04 Nikolic, 36.45 Omic (Slovenya), 36.15 Thiemann (Almanya)

