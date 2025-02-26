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  • Doncic'in ''triple-double'' yaptığı maçta Lakers Mavericks'i devirdi
Spor

Doncic'in ''triple-double'' yaptığı maçta Lakers Mavericks'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Luka Doncic eski takımı Dallas Mavericks'e karşı 'triple-double' yaparken takımı Los Angeles Lakers 107-99 kazandı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Doncic'in ''triple-double'' yaptığı maçta Lakers Mavericks'i devirdi
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NBA'de 7 maç yapıldı. Crypto.com Arena'da oynanan maçta Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 12 asist ile oynarken takım arkadaşı LeBron James 27 sayı, 12 ribaunt ile göz doldurdu.

LeBron James yeni takım arkadaşı Luka Doncic'in performansını överek, "Ne yapmak istediğine çok odaklanmıştı. Ne yapmak istediğine ve oyun planını bireysel olarak nasıl uygulamak istediğine kilitlenmiş durumdaydı," dedi.

Dallas'ın yıldızı Kyrie Irving ise maçta 35 sayısı kaydetti.

ALPEREN'İN "DOUBLE-DOUBLE" YAPTı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Milwaukee Bucks'ı 100-97 mağlup etti

Toyota Center'da oynanan maçta, Alperen 23 sayı 11 ribaunt ile oynarken takım arkadaşı Jalen Green 25 sayı kaydetti.

Milwaukee'nin Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 27 sayı 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Toronto Raptors-Boston Celtics: 101-111

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 82-122

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 109-103

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 151-148 (uzatmada)

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 100-97

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 107-99

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 128-92

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