Doncic'ten 44 sayılık gösteri: Lakers, Pacers'ı devirdi

NBA'de yıldız basketbolcu Luka Doncic, 44 sayılık performansıyla Los Angeles Lakers'ı Indiana Pacers karşısında 128-117'lik galibiyete taşıdı.

7 Mart 2026 Cumartesi 10:47
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 28 sayı attığı maçta, sahasında Portland Trail Blazers'ı 106-99 mağlup etti.

Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen Şengün 28 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu.

Amen Thompson 26, Kevin Durant 20 ve Reed Sheppard ise 17 sayıyla sezonun 39. galibiyetinde rol oynadı.

Blazers'da sezonun 34. mağlubiyetinde Donovan Clingan 18 sayı, 13 ribaunt ve Jrue Holiday 20 sayı, 10 asistle "double-double" yaptı. Jerami Grant 21 ve Toumani Camara ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

DONCİC 44 SAYIYLA LAKERS'I TAŞIDI

Crypto.com Arena'daki maçta Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı 128-117 yendi.

Lakers'da Luka Doncic 44 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte Austin Reaves 19, Luke Kennard 15 ve Rui Hachimura ise 13 sayıyla galibiyette katkı verdi.

Pacers'da Pascal Siakam 26, Andrew Nembhard 17 ve Jay Huff ise 16 sayı kaydetti.

