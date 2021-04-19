Donk ve Hakan Arslan itirazlarına Tahkim Kurulu'ndan red

DHA 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:07

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."