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Spor

Donk ve Hakan Arslan itirazlarına Tahkim Kurulu'ndan red

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Ryan Henk Donk ve Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın 2 maç men cezasını onadı.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:07
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Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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