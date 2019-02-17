Donk'tan Marcao-Luyindama ikilisine övgü: Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ryan Donk, yeni transferler Marcao ve Luyindama'yı övdü.
Galibiyeti değerlendiren Donk, ''Kasımpaşa'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda tamamen oyunu elinde tutan bir Galatasaray vardı. Bunun sonucunda da galip geldik.'' sözlerini kullandı.
''BİZE BÜYÜK KATKILARI VAR''
Yeni stoperler Marcao ve Luyindama'nın kendilerini çok rahatlattığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, ''Hem ofansif olarak hem de defansif olarak Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da çok faydaları oluyor.'' dedi.
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