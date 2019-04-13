Donk’un partneri Semih Kaya olacak
GALATASARAY, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
- StarSpor
Sarı-Kırmızılılar’da Marcao ve Luyindama’nın cezaları nedeniyle stoperde Donk’un yanında kimin oynayacağı sorusu da cevabını buldu. Hafta boyunca Semih, Fernando ve Ahmet Çalık’ı deneyen Terim’in son kararının Semih olduğu bildirildi. Fernando orta sahada Ndiaye ile birlikte görev yapacak. Sol bekte ise Martin Linnes görev yapacak.
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