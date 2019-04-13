Donk’un yanına Semih
Terim, Luyindama ve Marcao’nun cezası nedeniyle stoper hattında Hollandalı starın yanına 28 yaşındaki Türk savunmacıyı hazırlıyor.
- StarSpor
GALATASARAY, Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınma ile başlayıp, taktik çalışmalarla devam eden antrenmanda Teknik Direktör Fatih Terim’in Marcao ve Luyindama’nın cezalı olması nedeniyle defansla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Terim, stoper olarak Donk’un yanında Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Fernando’yu derkenken, Semih’in bir adım önde olduğu öğrenildi. G.Saray derbi hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
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