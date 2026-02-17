Donnarumma: Ederson ile iletişim halindeyiz

Manchester City'nin file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibinin eski kalecisi Ederson ile ilgili konuştu.

Donnarumma, Manchester City'ye transfer olduğunda Ederson'dan mesaj aldığını ve Brezilyalı file bekçisi ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

İtalyan file bekçisi, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Manchester City'ye geldiğimde bana mesaj gönderdi ve gerçekten çok mutlu oldum. Kulübün eski kalecisinden böyle bir mesaj almak her zaman güzeldir. Sık sık iletişim halindeyiz. İyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ederson ile oyunlarına dair konuşan Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı kadrosuna katmış ve İngiliz ekibinden Ederson, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.