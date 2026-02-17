İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7287
  • EURO
    51,7658
  • ALTIN
    6869.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Donnarumma: Ederson ile iletişim halindeyiz
Spor

Donnarumma: Ederson ile iletişim halindeyiz

Gianluigi Donnarumma, Manchester City'ye transferi sonrası Ederson'dan mesaj aldığını açıkladı. İtalyan kaleci, Brezilyalı file bekçisiyle iyi ilişkilerinin sürdüğünü belirtti.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 18:56 - Güncelleme:
Donnarumma: Ederson ile iletişim halindeyiz
ABONE OL

Manchester City'nin file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz ekibinin eski kalecisi Ederson ile ilgili konuştu.

Donnarumma, Manchester City'ye transfer olduğunda Ederson'dan mesaj aldığını ve Brezilyalı file bekçisi ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyledi.

İtalyan file bekçisi, "Ederson, Manchester City için önemli bir kaleciydi. Manchester City'ye geldiğimde bana mesaj gönderdi ve gerçekten çok mutlu oldum. Kulübün eski kalecisinden böyle bir mesaj almak her zaman güzeldir. Sık sık iletişim halindeyiz. İyi bir ilişkimiz var." dedi.

Ederson ile oyunlarına dair konuşan Donnarumma, "Bence biz tamamen farklıyız. O ayaklarıyla çok iyi oynuyor ben de iyi oynuyorum ama bu, onun oyunu için çok önemliydi." sözlerini sarf etti.

Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı kadrosuna katmış ve İngiliz ekibinden Ederson, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.