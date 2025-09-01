Mayıs ayında ayrılacağını açıklayan Muslera'nın yerini 4 aydır dolduramayan Galatasaray, kaleci konusunda adeta köşeye sıkışmış durumda. Yarın Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da yılan hikayesine dönen Ederson transferinde süreç olumsuza evrildi. 31 yaşındaki kalecinin bonservis artı maaşı maliyet olarak 35 milyon euroyu aştı... PSG'nin biletini kestiği Donnarumma'nın transferi için imkanlar zorlanıyor. Lammens'ten vazgeçen ve Martinez'e yönelen M.United, Onana'yı kiralık olarak önerdi. Aslan, sadece maaş gideri olan Kamerunlu kaleciyi son çare olarak değerlendiriyor. Yönetimde pek çok isim Uğurcan Çakır için oy kullandı. Yerli olması sebebiyle bu transferin hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Öte yandan kulüp, Altay Bayındır iddialarını doğrulamadı...