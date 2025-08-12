İSTANBUL 31°C / 24°C
Donnarumma, PSG'ye veda etti

Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Paris Saint-Germain'in Tottenham ile oynayacağı maçta kadroda yer almayan İtalyan eldiven, Fransız ekibine veda etti.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Donnarumma'nın Tottenham maçında kadroda yer almamasıyla ilgili, "Donnarumma, dünyanın en iyi kalecilerinden biri ama benim kararımla kadro dışı. Bunun sorumluluğu tamamen bana ait. Farklı bir kaleci istiyorum ve kararı ben verdim." dedi.

AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ

Donnarumma, Enrique'nin bu sözlerinin ardından ayrılık açıklaması yaptı.

Donnarumma'ın açıklaması şu şekilde:

"Ne yazık ki, birisi artık grubun parçası olamayacağıma ve takımın başarısına katkıda bulunamayacağıma karar verdi. Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm.

Parc des Princes'te taraftarlara son bir kez gözlerinizin içine bakma ve gerektiği gibi veda etme fırsatım olmasını umuyorum. Eğer bu mümkün olmazsa, desteğinizin ve sevginizin benim için ne kadar önemli olduğunu bilmenizi isterim ve sizi asla unutmayacağım. Hep içimde, bana kendimi evimde hissettiren sizlerin, yaşattığınız tüm duyguların, büyülü gecelerin anısını taşıyacağım.

Bu kulüpte oynamak ve bu şehirde yaşamak büyük bir onurdu.

Teşekkürler, Paris."

MANCHESTER CITY İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın da gündemine gelen Donnarumma ile İngiltere'den Manchester City ilgileniyor.

