Donovan Mitchell için yeni sözleşme ihtimali

Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, bu yaz yeni bir sözleşme uzatması imzalama hakkına sahip olacak.

Ancak ESPN'den Brian Windhorst'a göre yıldız oyuncunun, gelecek yıl çok daha büyük bir kontrata imza atma fırsatı bulunduğu için bu yaz teklifleri değerlendirmemesi sürpriz sayılmamalı.

Windhorst, "Cavaliers ile Donovan'ın çok iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ancak herkes onun bu yıl sözleşme uzatmama ihtimaline hazırlıklı olmalı.

Şu anda maksimum kontrol, maksimum avantaj, maksimum tercih hakkı ve maksimum pazarlık gücü tamamen Donovan'ın elinde.

Kontratında bir yıl kaldı. Gelecek yıl ise 10 yıllık veteran statüsüne ulaşacağı için çok daha avantajlı şartlarda yeni bir sözleşme imzalayabilecek. Ayrıca bu sezon işler ters giderse kendisini koruyacak bir oyuncu opsiyonu da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Mitchell, 2024 yılında Cavaliers ile imzaladığı üç yıllık uzatma sözleşmesinin ikinci sezonuna giriyor.

Yıldız guard, 2026-27 sezonunda 50.1 milyon dolar kazanacak. Ayrıca 2027-28 sezonu için 53.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Mitchell, 7 Temmuz itibarıyla Cavaliers ile dört yıl ve 272 milyon dolar değerinde yeni bir uzatma sözleşmesi imzalayabilecek.

Ancak bir yıl daha beklemesi halinde beş yıl ve tam 352 milyon dolar değerinde dev bir kontrata hak kazanacak.

2027 yılında NBA'deki dokuzuncu sezonunu tamamlayacak olan Mitchell, böylece 10 yıllık veteran oyuncu kategorisine geçiş yapmış olacak.

2025-26 sezonu hem Mitchell hem de Cavaliers açısından önemli bir çıkış yılı oldu.

Üst üste yaşanan playoff hayal kırıklıklarının ardından Cleveland, Mitchell liderliğinde 2018'den bu yana ilk kez Doğu Konferansı Finalleri'ne yükseldi. Bu aynı zamanda LeBron James olmadan franchise tarihindeki ilk konferans finali başarısı olarak kayıtlara geçti.

Ancak Cavaliers, konferans finallerinde New York Knicks karşısında seriyi galibiyet alamadan kaybetti.

Yine de sezonun hayal kırıklığıyla sona ermesine rağmen Mitchell, gelecek sezon Cleveland ile yeniden mücadele etmeye istekli olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Windhorst son olarak, "Donovan'ın şu an sözleşme imzalaması için tek sebep Cavaliers'a iyilik yapmak olur." ifadelerini kullandı:

"Mitchell sözleşme uzatmazsa bu takımdan ayrılacağı anlamına gelmez. Mutsuz olduğu anlamına gelmez. Cavaliers taraftarlarının da bu konuda endişelenmesine gerek yok."