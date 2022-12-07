İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6429
  • EURO
    19,488
  • ALTIN
    1061.67
  • BIST100
    4997.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Donovan Mitchell, Los Angeles Lakers'a karşı şov yaptı
Spor

Donovan Mitchell, Los Angeles Lakers'a karşı şov yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı Donovan Mitchell'ın 43 sayılık katkısıyla 116-102 mağlup etti.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:06 - Güncelleme:
Donovan Mitchell, Los Angeles Lakers'a karşı şov yaptı
ABONE OL

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Cavaliers, sahasında Lakers'ı yenerek 25. maçında 16. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta 43 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Mitchell, sahanın en etkili ismi oldu. Jarrett Allen 24 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland da 21 sayı, 11 asistle "double double"a imza attı. Cedi Osman ise 6 sayı kaydetti.

Lakers'ta son haftaların formda ismi Anthony Davis, grip benzeri belirtiler gösterdiği için ilk çeyrek sonunda sahayı terk etmek zorunda kaldı. All-star oyuncu Davis yalnızca 1 sayı atabildi.

21 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan LeBron James ve kenardan gelerek 19 sayı, 9 ribaunt üreten Thomas Bryant, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 116-102

Miami Heat-Detroit Pistons: 96-116

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 115-116

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.