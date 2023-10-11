Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, şampiyonluk yaşayan eski hocası Abdullah Avcı'da karar kıldı. Avcı'nın, takımının başında antrenmanlara çıkacağı tarih belli oldu. Öte yandan, takımdaki Hırvat oyuncular hakkında karar verilecek ve Abdullah Avcı'nın ekibinde, tanıdık bir isim olan Egemen Korkmaz da yer alacak.

EGEMEN KORKMAZ EKİPTE

Karadeniz devinin Abdullah Avcı ile yaşadığı şampiyonlukta teknik ekipte yer alan isimlerden biri de Egemen Korkmaz olmuştu. Söz konusu dönem içerisinde takımdaki oyuncular ile yakın ilişkiler kurduğu bilinen Korkmaz'ın, yeniden teknik kadroda olacağı bildirildi. Avcı'nın göreve geldikten sonra ekibini açıklayacağı öğrenildi.

İŞTE BAŞLAYACAĞI TARİH

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenilen Abdullah Avcı'nın bu akşam şehre gelerek yarın yapılacak olan antrenmanda takımın başında olması bekleniyor. Taraftar gruplarının, birlikte şampiyonluk yaşadıkları hoca için coşkulu bir karşılama programı hazırladıkları öğrenildi.

TÜM YETKİ AVCI'DA

Ayrıca devre arası transferi için de görüşlerini bildiren 60 yaşındaki çalıştırıcının, yapacağı hamlelerle takımın oyununu geliştirmeyi düşündüğü ifade edildi. Doğan'ın ilk dönemindeki gibi tüm yetkiyi Abdullah Avcı'ya vermesi bekleniyor.

BEKLENTİLER BÜYÜKTÜ

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti. Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu. Geldiği sezonun kalan bölümü için cüzi bir ücret alan Hırvat teknik adamın, önündeki 2 sene için de yıllık 1.6 milyon Euro alması bekleniyordu. 52 yaşındaki hocanın direktifleri doğrultusunda transferler yönetilirken, sezon başında beklentiler büyüktü. Ancak hem oynanan oyun hem de alınan sonuçlar ne camiayı ne de taraftarı memnun etmedi.

BJELICA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-Mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 1.5 puan ortalaması tutturan deneyimli teknik adam ile yolun sonuna gelindi. Bu doğrultuda Bjelica ile yolların ayrılması konusunda el sıkışıldı. Buna göre Hırvat çalıştırıcı, bu sezon alacağı 1.6 milyon Euro'luk ücreti, iki taksit halinde alacak. Diğer sene için ise herhangi bir ücret yapılmayacak. Bjelica sonrasında Fırtına'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlayacak.