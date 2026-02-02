İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Dorgeles Nene: Çok önemli bir galibiyet oldu

Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Dorgeles Nene, zorlu bir maçı kazandıklarını belirterek 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin önemli olduğunu söyledi.

2 Şubat 2026 Pazartesi 22:34
Dorgeles Nene: Çok önemli bir galibiyet oldu
Fenerbahçe, Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Mali'li hücum oyuncusu Dorgeles Nene, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Nene "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci golde Semedo'nun yerden pasını yorumlayan Nene, "Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor." dedi.

